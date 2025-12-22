IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 22-28 декември

22.12.2025 | 13:33 ч. 1
Снимка: iStock/Igor Suka

Овен

Ще се случат някои затруднения в любовните отношения. Казаното от вас може да е огорчило любимия човек. С мълчание няма да оправите нещата, напротив само ще влошите ситуацията. Предстоят празници, поемете инициативата. Желан от него/нея подарък или промяна на обстановката ще помогнат за възстановяване на хармонията.

Телец

Любовта ви ще бъде подложена на изпитание. Може да не успеете да избегнете обсъждането на сложен въпрос. Колкото по-дълго го отлагате, толкова по-трудна ще става ситуацията. Използвайте празничния период. Ще възстановите романтичното настроение и ще се убедите, че малките жестове често са решаващи.

Близнаци

В любовния живот ви очакват интересни обрати. Необвързаните ще се запознаят с привлекателна личност и може да се почувстват като изгубени в лабиринт. Нестандартният подход помага в подобни ситуации. Възможни са недоразумения при съществуващите двойки като причина най-вероятно ще са финансите. Запазете спокойствие, говорете за проблемите откровено. Ще ги разрешите и ще стабилизирате връзката си.

