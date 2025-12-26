В живота си срещаме различни по характер хора. Има такива, които са готови да ни помогнат и го правят с удоволствие, но има и такива, за които разбираме, че не обичат да помагат на другите, дори на близки. Вторият тип бързо се издава. Въздишки, някак когато предлагат да помагат се усеща, че го правят по задължение, понякога дори не питат дали имаме нужда от съдействието им.

Такива хора можем да разпознаем сред роднини, приятели, колеги, близки, а понякога дори партньорът ни в любовна връзка.

Кои са знаците, че някой не обича да помага?

1. Избягва ситуации, в които трябва да помогне. Често не разпитва как сте се справили или дава пример със себе си как той/тя се е справяла в такива ситуации сама.

2. Помага само когато е абсолютно необходимо и защото се предполага, че е редно да предложи, особено ако е близък.

3. Често отлага или отхвърля молби за помощ. Може да ни подведе, че ще помогне, но да се отметне.

4. Даването е мотивирано от очакване на награда, а не от сърце. Например може да очаква от вас пари, подарък или друг жест.

5. Чувства се неудобно или досадно, когато трябва да помогне.

6. Рядко проявява инициативност за даване на помощ. Обикновено чака някой да поиска такава.

Източник: 20 знака, че някой не обича да помага