Защо не бива да споделяте плановете си?

В природата на човека е да общува с други хора. Разказваме си забавни истории, спомени, но и говорим за своите малки или големи житейски планове. Някак отвътре ни идва да споделим, когато ни е трудно, когато сме на прага на лична промяна, когато сме щастливи.

Колко пъти, когато сте споделили нещо с някого, без значение дали това е познат, колега, роднина, приятел, споделеното се е осъществило? Или може би се е реализирало, но с много трудности?

Колко пъти ви е било напомнено за вашата идея, която сте отложили. Проявявано е излишно любопитство към вас, което не цели нечия подкрепа. Е, в тези моменти разбираме, че понякога е по-добре да не споделяме идеите си.

Вижте още 5 причини да не споделяте плановете за живота си, преди те да са се случили.

1. Не е нужно хората да знаят

Замислете се само, колко ваши познати, колеги, приятели, не ви споделят къде ще пътуват, какви са им плановете за уикенда, камо ли за по-големи житейски събития и планове, които имат. Какъвто и план да искате да осъществите за живота си, вие сте тези, които ще го усетят. Дали ще мине добре, ще бъде ли успешен, ще има ли много препятствия или дори дали ще се провали. Да разказвате на хората за план, който все още не се е осъществил, може да не окаже добър ефект върху плановете, които имате.

Хората наистина могат да се интересуват и да дават съвети или да оказват малко подкрепа и помощ. Но повечето вероятно няма да се интересуват твърде много. Особено ако плановете и мечтите, които имате, не са толкова интересни и за тях. Споделяйте само с най-близките ви, но само ако ще ви подкрепят.

