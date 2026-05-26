IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Празник на младостта: Стартира националния конкурс "Най-красивата абитуриентка"

Вече 19 години инициативата дава на хиляди момичета от страната възможността да споделят своя специален момент с цяла България

26.05.2026 | 09:28 ч.

Виктория Йорданова - Най-красива абитуриентка за 2025 г.

Виктория Йорданова - Най-красива абитуриентка за 2025 г.

1 / 4

Dir.bg дава старта на 19-ото поредно издание на националния конкурс "Най-красива абитуриентка на България" - традиция, която от близо две десетилетия превръща абитуриентския сезон в истински празник на младостта, красотата и мечтите.

От своето създаване конкурсът се утвърди като едно от най-очакваните събития в онлайн пространството всяка пролет. В миналогодишното 18-то издание участие взеха над 1 300 момичета от цялата страна, споделили над 3 800 снимки от своята специална вечер. Носителката на титлата за 2025 г. Виктория Йорданова бе избрана от звездно жури измежду всички участнички.

Има моменти, които остават завинаги - абитуриентската вечер е един от тях. Балната рокля, избирана с трепет в продължение на месеци, първата стъпка на сцената, вълнението на родителите и близките, усмивката, която не слиза от лицето цяла нощ. Именно за тези мигове, и за момичетата, които ги превръщат в незабравим празник, Dir.bg дава възможост всяка абитуриентка да покаже чара, харизмата, интелигентността, вдъхновението, любопитство и куража си, и да пристъпи към първата най-голяма и трансформираща промяна в живота си с вяра и дързост.

„Вече 19 години даваме на хиляди момичета от цялата страна възможността да споделят своя специален момент с цяла България. Конкурсът отдавна е повече от надпревара, той е традиция, общност и спомен за цял живот", заявяват от екипа на Dir.bg.

Повече за условията на конкурса, начина на записване и избор на победителката може да прочетете ТУК.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem