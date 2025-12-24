Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

Сестрата на Джордж Клуни, Адилия, е починала. Тя беше на 65 години.

Новината бе потвърдена от множество американски медии, като People съобщава, че причината за смъртта е раково заболяване. Адилия си е отишла от този свят на 19 декември, петък.

„Сестра ми беше моят герой. Тя се бореше с рака с кураж и хумор. Никога не съм срещал по-смел човек. На мен и Амал ще ни липсва страшно много“, казва Джордж Клуни в официално съобщение след смъртта на сестра си.

Според некролога ѝ, Ада е починала мирно, заобиколена от хората, които е обичала, в болница „Света Елизабет“ в Кентъки.

Ада, която е кръстена на прабаба си, е родена в Лос Анджелис на 2 май 1960 година в семейството на журналиста и телевизионен водещ Ник Клуни и писателката Нина Брус Уорън.

Източник: Tialoto.bg