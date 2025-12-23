IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Звездата на Челси Коул Палмър с ново гадже - инфлуенсърка

Заведе я в увеселителен парк

23.12.2025 | 16:08 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Коул Палмър май има нова приятелка. 23-годишният футболист на Челси беше забелязан с бляскавата инфлуенсърка Оливия Холдър, съобщават от "The Sun".

Двамата са били заедно в зимния увеселителен парк Winter Wonderland в Лондон. Вижда се как русокосата красавица носи огромно плюшено мече, което англичанинът ѝ е спечелил. Звездите се разхождали заедно там и се наслаждавали на атракционите, като се опитали да останат незабелязани, но това не се е получило.

Освен това, в четвъртък миналата седмица Оливия сподели в Instagram снимки от стадиона "Стамфорд Бридж" - домът на Челси. Това подхрани слуховете, че с Палмър са двойка.

Още за двойката, как изглежда Оливия и кадри от разходката им - вижте в teenproblem.net

звезди Коул Палмър Оливия Холдър двойка връзка
