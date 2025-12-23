IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бруклин Бекъм блокира родителите си Дейвид и Виктория в Instagram

Враждата продължава

23.12.2025 | 23:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бруклин Бекъм официално скъса всички връзки със семейството си. През уикенда стана ясно, че 26-годишният готвач е блокирал майка си Виктория Бекъм и баща си Дейвид Бекъм в социалната мрежа Instagram.

По-рано през годината той блокира и братята си - Ромео Бекъм на 23 г. и Круз Бекъм на 20 г.  Първоначално се появи информация, че Вики и Дейвид са блокирали големия си син. Но явно това не е вярно.

Круз внесе яснота. Той постна в Instagram Stories скрийншот на статия, в която пише, че Виктория и Дейвид са блокирали Бруклин.

"НЕ Е ВЯРНО. Майка ми и баща ми никога не била спрели да следват сина си... Нека да видим верните факти.  Те се събудиха блокирани... както и аз", написа Круз.

Виктория и Дейвид не следват в Instagram и съпругата на Бруклин - Никола Пелц.

Още за кавгата четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Бруклин Бекъм вражда семейство Бекъм Дейвид Бекъм Виктория Бекъм Instagram блокиране
