Бруклин Бекъм блокира родителите си Дейвид и Виктория в Instagram

Бруклин Бекъм официално скъса всички връзки със семейството си. През уикенда стана ясно, че 26-годишният готвач е блокирал майка си Виктория Бекъм и баща си Дейвид Бекъм в социалната мрежа Instagram.

По-рано през годината той блокира и братята си - Ромео Бекъм на 23 г. и Круз Бекъм на 20 г. Първоначално се появи информация, че Вики и Дейвид са блокирали големия си син. Но явно това не е вярно.

Круз внесе яснота. Той постна в Instagram Stories скрийншот на статия, в която пише, че Виктория и Дейвид са блокирали Бруклин.

"НЕ Е ВЯРНО. Майка ми и баща ми никога не била спрели да следват сина си... Нека да видим верните факти. Те се събудиха блокирани... както и аз", написа Круз.

Виктория и Дейвид не следват в Instagram и съпругата на Бруклин - Никола Пелц.

Още за кавгата четете в teenproblem.net