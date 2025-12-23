IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Усложнения след раждането за Елси Хюит

Тя дари Пийт Дейвидсън с момиче

23.12.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Пийт Дейвидсън и Елси Хюит прегръщат предизвикателството, което представлява родителството. 32-годишният комик и 29-годишната моделка скоро станаха родители за първи път. Бебето се появи на 12-и декември, момиче е и носи името Скоти.
Сега става ясно, че периодът е още по-труден за Елси, тъй като се е наложило да ѝ извадят мъдреца само ден, след като е родила.

"Елси се справя наистина добре сега и се чувства толкова по-добре, откакто се погрижиха за зъба. Беше неочаквано препъване, точно след раждането, но тя се справи с него като шампион и е фокусирана над почивката и потапянето в тези първи моменти с бебето", коментира източник на "People".

звезди Елси Хюит Пийт Дейвидсън двойка раждане бебе
