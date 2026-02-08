Как Великобритания се превърна в сметище за незаконно месо?

В молдовския автобус, пристигнал в Дъвър през октомври 2024 г., нямаше пътници. Вместо това митническите служители направиха шокиращо откритие: всички седалки бяха извадени, а целият автобус, включително багажните отделения над главите, беше пълен с месо. Имаше толкова много месо, че отне цял ден да се разопаковат продуктите, нито един от които не разполагаше с необходимата документация и беше в края на 1500-милно пътуване без охлаждане. Общо количеството възлизаше на 2,5 тона, или почти 7000 кебапа, пише The Telegraph.

Размерът на конфискацията беше изключителен, но фактът не беше. Откакто Великобритания напусна ЕС, ние отговаряме за проверката на храните, които пристигат на нашите брегове от чужбина.

И инспекторите установиха рязко увеличение на обема на незаконното месо, което се внася контрабандно в страната.

Между януари и април 2023 г. пристанищната администрация в Дъвър конфискува 13 тона. До септември 2025 г. пристанищната администрация откри 20 тона незаконно месо само за един месец.

През януари 2026 г. здравната администрация на пристанището в Дъвър конфискува 33,9 тона незаконно месо, което е месечен рекорд.

„Колкото повече го търсим и колкото повече пристанищните власти правят ужасяващи открития като прасета без крака в куфари, толкова повече се убеждавам, че сме видели само върха на айсберга“, казва Алистър Кармайкъл, председател на Комитета по околната среда на Камарата на общините.

Търговията с незаконно месо се дължи отчасти на търсенето на специализирани продукти сред определени етнически и национални групи, като нерегистрираните продукти често се внасят в страната в малки количества с бели ванове.

Експертите обаче твърдят, че престъпните банди също са част от проблема, като се възползват от кризата с цените на живота и изключително високите цени на говеждото месо, за да реализират солидни печалби.

Здравните експерти обвиняват тази скрита криза за неотдавнашното увеличение на заболяванията, свързани с храната. Незаконната търговия с месо представлява и огромна опасност за селскостопанската индустрия на Великобритания. Ако само едно парче от болно трупче попадне в селскостопанската индустрия, може да се сблъскаме с поредната криза с шап.

Въпреки значителните опасности, наблюдателите твърдят, че правителството не прави достатъчно, за да се справи с проблема.

Незаконното месо не е нов проблем. Великобритания беше разтърсена от скандала с конското месо преди 13 години. Той започна, когато Ирландската агенция за безопасност на храните откри ДНК от коне в т.нар. бургери от говеждо месо, които се продаваха в големи супермаркети във Великобритания, като Aldi и Tesco. Някои лазани с говеждо месо на Findus съдържаха почти 100% конско месо.

Оттогава супермаркетите и марките полагат големи усилия, за да гарантират, че веригите им за доставки не са замърсени.

Но повече от десетилетие по-късно Великобритания е в разгара на поредната криза с незаконно месо. Недокументирани парчета свинско, овче и говеждо месо се внасят контрабандно в страната през тунела под Ламанша, летищата и пристанището на Довър, където се смята, че по-голямата част от него пристига.

Понятието „незаконно месо“ е технически термин. За да могат животинските продукти, предназначени за консумация от човека, да влязат законно в Великобритания, те трябва да бъдат придружени от сертификат за износ от страната на произход, подписан от квалифициран ветеринарен лекар.

Съгласно правилата след Брекзит, продуктите трябва да бъдат регистрирани в Министерството на околната среда, храните и селските райони (Defra) преди пристигането си и да бъдат транспортирани в охладени и хигиенични условия.

Неправилно обработеното месо може да бъде благоприятна среда за размножаване на бактерии, които „когато се размножават в месото, могат да отделят токсини“, отбелязва Иън Джоунс, професор по вирусология в Университета в Рединг.

Токсините не се унищожават при готвене на месото и в някои случаи тяхното наличие може да бъде фатално.

Откакто започна да се води текуща статистика след Брекзит, над 300 тона незаконно месо е било конфискувано от пристанищната администрация в Дъвър.

Британската гранична служба и здравната администрация на пристанището в Дъвър не предоставят подробна информация за видовете животинско месо, които са били конфискувани от служителите, но според експерти свинското месо е един от най-популярните продукти за контрабанда.

В доклад, изготвен от Комитета по околната среда миналата година, се отбелязва, че незаконното месо се продава по безброй начини, когато пристигне тук: онлайн, от врата на врата, на пазари за храни и в заведения за храна за вкъщи.

В eBay се предлагат стотици пушени свински продукти, голяма част от които без опаковка и без подробна информация за произхода на месото.

Според Кейти Джарвис, ръководител на политиката в Британската асоциация на свиневъдите, контрабандното месо в Обединеното кралство често се продава „в малки нишови супермаркети, които обслужват конкретни общности в Обединеното кралство, които ценят определени продукти“.

През 2024 г., например, бял микробус от Словакия с 1,2 тона свински черва беше спрян от митническите служители. Макар да не е популярен продукт сред англичаните, словаците ценят свинските черва за приготвянето на черни дробове.

Цените на свинското месо са се повишили с 7,8 % миналата година, според Националната статистическа служба, а цените на говеждото месо са скочили с 27,7 %.

Комитетът по околната среда, който разследваше въпроса за незаконния внос на храни миналата година, стигна до заключението, че „престъпните контрабандни операции са основно отговорни“ и отбеляза, че тези операции внасят най-рисковите продукти.

Къде точно отива незаконното месо не е ясно. За всеки магазин за храни е незаконно да купува месо, което не е надлежно документирано, но има много малко примери за арести.

Неотдавнашни съдебни дела ни дават представа за това къде може да се озовава продуктът.

Naafiah Grill в Бърнли и Eat Indian в Ланкастър бяха глобени от магистратите миналата година за неправилно етикетирано месо за кебап. И двете фирми обвиниха доставчиците си.

Костандинос Джорджио управлява UK Kebabs, която е специализирана в доставката на висококачествено месо за кебап. Въпреки че бизнесът му процъфтява, той казва, че търсенето на евтини кебапи кара някои собственици на фирми да предприемат недобросъвестни мерки.

Подозрението за използване на незаконно месо в заведенията за храна за вкъщи се вписва в по-широка тенденция. Над 2500 души, наети в ресторанти и заведения за храна за вкъщи, бяха арестувани миналата година по подозрение в незаконна работа, което го прави сектора с най-много нарушения.

Този сектор има най-голям брой арести всяка година, откакто за първи път беше събрана информация през 2019 г. Тези предприятия могат да бъдат част от черната икономика, като предлагат възможност за работа на незаконни мигранти и пазар за незаконно месо.

Рестартирането на ЕС „ще влоши нещата“

Преди Брекзит хората можеха да внасят месо от ЕС в Обединеното кралство без ограничения, стига то да е за собствена консумация, а не за препродажба. На теория, ако можехте да убедите митническия служител, че всичко е за вас, нямаше ограничения.

След като напуснахме ЕС, това започна да се променя. През септември 2022 г. беше наложено лично ограничение от 2 кг свинско месо, а през 2024 г. беше наложена забрана за некомерсиално опаковано свинско месо.

През април миналата година беше наложена пълна забрана за внасяне на говеждо, свинско, агнешко и овче месо без необходимите документи.

Експертите казват, че голяма част от незаконното месо, което често е свинско, идва от Източна Европа, до такава степен, че една от препоръките на Комитета по околната среда беше правителството да „се ангажира с източноевропейските общности във Великобритания, за да повиши осведомеността относно рисковете и контрола на болестите по животните“.

Само за един ден през 2022 г. бяха претърсени почти две дузини превозни средства от Румъния, Молдова, Украйна и Полша. Незаконно месо, част от което беше изядено от червеи, беше открито във всички превозни средства с изключение на едно.

Трудно е да се каже откъде точно идва месото.

Това означава, че Агенцията за хранителни стандарти може да идентифицира съмнителни документи, но не и откъде всъщност идва месото. Трупът на прасето има тенденция да изглежда еднакъв.

Една от ползите от Брекзит трябваше да бъде възможността да си върнем контрола над границите, за да спрем тази незаконна търговия.

Но лорд Фрост, бивш британски дипломат и изтъкнат привърженик на Брексит, счита, че предстоящото „презареждане на ЕС“ на сър Кир Стармър може да има обратния ефект.

„Рестартирането на ЕС от Стармър ще ни попречи да упражняваме какъвто и да е контрол върху храните от ЕС, влизащи в Великобритания“, казва той. „Ще бъде незаконно да се опитваме да го правим.“

Едно от най-големите препятствия за решаването на проблема е, че пристанищната администрация няма правомощия.

Обединеното кралство играе „руска рулетка“

Освен риска за човешкото здраве от незаконното месо, търговията на черния пазар представлява и катастрофален риск за селското стопанство.

Въпреки че точната причина за епидемията от шап в британските ферми никога не беше установена, учените предполагат, че тя е възникнала, защото прасетата са били хранени с хранителни отпадъци, съдържащи заразено, незаконно внесено месо.

Кризата струва на селскостопанския сектор 5 млрд. лири, доведе до умъртвяването на над 6 млн. животни и остави без работа над 7000 селскостопански работници.

Германия, Унгария и Словакия съобщиха за случаи на шап през миналата година. Само в Германия един единствен случай струва на икономиката 1 млрд. евро (868 млн. лири).

Въпреки това по-големият риск за селското стопанство в Обединеното кралство може да бъде африканската чума по свинете. Африканската чума по свинете е широко разпространена в Румъния, където е обичайно хората да отглеждат едно или две прасета в задния си двор. Болестта може да се прояви при животни, които все още не показват никакви симптоми. Следователно животни, които изглеждат напълно здрави в момента на клането, могат да са заразени с болестта. Ето защо са необходими подходящи проверки и процедури. Има един доста очевиден аргумент, а именно, че незаконният внос на месо може да подкопае британските селскостопански продукти в долната част на пазара. Въпреки това, има и по-сложен, но също толкова разочароващ момент. Докато правителството не успява да спре незаконния внос на месо, бюрократите принуждават месарските магазини и малките кланици да спазват все по-строги правила.