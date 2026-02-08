Манчестър Сити надви Ливърпул със спорна дузпа

Дузпа в добавеното време донесе драматичната победа на Манчестър Сити над Ливърпул с 2:1 като гост в 25-ия кръг на Висшата лига.

Гражданите изоставаха до последните минути, но съумяха да преобърнат нещата, макар че хаоса в края бе сериозен, а и наказателният удар бе силно дискусионен.

Иначе двата тима си размениха по едно полувреме, като във второто домакините поведоха, но Гражданите съумяха да преобърнат нещата, макар и с късмет, пише gol.bg. Така тимът на Пеп Гуардиола остана на 6 точки от лидера Арсенал, като събира 50, докато Ливърпул остана с 39 на 6-ата позиция.

Гостите трябваше да вкарат още в началото. Бернардо Силва стигна до една топка дълбоко в половината на домакините и подаде към Холанд, който обаче не успя да стреля по най-добрия начин, а и Алисон съумя да се намеси.

Ливърпул изглеждаше доста зле в първата четвърт от сблъсъка и Мармуш бе поредният, който стреля, но твърде неточно. Чак в 26-ата минута Мак Алистър изведе отлично Салах, но неговият удар бе отклонен в корнер от Гехи, който не донесе нищо.

В крайна сметка паузата дойде при 0:0, като Сити бе по-добрият тим,

но не успя да използва шансовете си, които в интерес на истината не бяха кой знае колко чисти. Домакините пък бяха доста зле.

Атмосферата на стадиона също се промени, след като феновете усетиха подема в действията на шампионите.

Сити обаче успя да отговори. В 84-ата минута центриране отдясно бе леко отклонено, но Холанд успя да отиграе с глава и да подаде на Бернардо Силва, който се плъзна по тревата, за да изпревари Алисон и да вкара. „Анфийлд” бе смълчан, след като гостите нямаха удар двайсетина минути.

Драмата обаче тепърва предстоеше, защото в 91-ата минута Ман Сити получи дузпа, макар сякаш да бе спорна. Нунеш бе изведен в наказателното поле и изпревари Алисон, който го събори. Въпросът е, че топката вече бе излязла, а и дори да не бе така, играчът на Сити нямаше как да стигне до нея. Въпреки това реферът посочи бялата точка, а Холанд не сбърка и вкара първия си гол на стадиона на Ливърпул.

Домакините опитаха да реагират и в 98-ата минута бяха близо до равенството. Мак Алистър опита удар, получи се лек рикошет, което промени посоката на топката, но въпреки това Донарума изби.

В 100-ата минута Алисон се бе включил напред, но Червените не успяха да направят нищо. Сити овладя и Шерки стреля от центъра, а Холанд и Собослай спринтираха за топката. Първо унгарецът задържа опонента, който остана на крака, след което норвежецът дръпна Собослай, който падна, а топката влезе във вратата.

Първоначално голът бе зачетен, но последва преразглеждане и предвид двете задържания реферът логично го отмени, като показа червен картон на Собослай, а Ман Сити все пак успя да спечели, въпреки че мачът бе удължен с около 15 минути.