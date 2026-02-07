Обрат в сценария: Българи се завръщат у нас заради по-добри възможности

Все повече българи, живели и работили в чужбина, вземат решение да се върнат у нас. Сред тях са млади специалисти с образование и опит, натрупани в Съединените щати и Западна Европа.По данни на експерти тенденцията се засилва, а държавата също се опитва да насърчи процеса чрез специални програми за завръщане и заетост.

Александър Влашев е роден и израснал в Съединените щати, в семейство на българи, напуснали страната преди години. Завършва и висшето си образование отвъд Океана – във Вашингтонския университет.

Преди четири месеца обаче взема решение да се върне в България и започва работа като софтуерен инженер.

„Винаги ми е било приятно, когато съм идвал в България през лятото. Идвал съм при бабите и дядовците. Винаги ми е било приятно с тях и хората около тях. И тази година, винаги съм го имал наум“, казва той пред bTV.

Завръща се в родината сам, а родителите му остават в Щатите или поне засега.

„Имат идея да се връщат след мен. Аз малко като адванст парти съм“, казва още Александър.

Александър вижда много предимства в живота у нас – хората са по-отворени, контактите се създават по-лесно, планините са близо до града. Най-силно впечатление обаче му прави ежедневието.

„Тук можеш всичко пешеходно да ходиш, да се разхождаш. Не ти трябва кола да отиваш назад- напред. В магазина да отида да си купя нещо е на 5 минути от апартамента ми. Там ако искаш да отидеш до магазина е на 30 минути пеша, трябва ти кола“, обяснява той, цитиран от телевизията.

Завръщането му е част от програма на социалното министерство - финансирана с европейски средства. , която насърчава българи от чужбина да се върнат и да започнат работа у нас. По нея до момента са кандидатствали близо 4000 души, а над 1000 вече са одобрени.

„Това е реална помощ за справяне с демографската криза, бих казал катастрофа в България и на следващо място хора, които са за реалната икономика“, казва Борислав Гуцанов.

По данни на експерти тенденцията се засилва – все повече българи обмислят или вече предприемат връщане в страната.

Само от Великобритания за последните години са се завърнали около 11 хиляди души. Очакванията са до 2026 година още близо 40 хиляди да се върнат от Западна Европа.