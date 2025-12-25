IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тейлър Суифт не искала да излиза със спортисти

А сега е сгодена за такъв

25.12.2025 | 18:45 ч. 6
Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт била против това да се среща със спортисти, преди да се запознае с Травис Келси.

36-годишната певица и 36-годишният американски футболист са заедно вече 2 години и половина, като дори са сгодени. Но преди изпълнителката не искала да бъде със спортист, защото смятала, че не би имала нищо общо с такъв човек.

"Бях  далеч от спорта, защото аз не съм такава и винаги си казвах: "За какво ще си говорим?", призна звездата в "The End of Era".
Майка ѝ Андреа окуражила Тейлър да даде шанс на връзка с Травис.

В документалия филм се вижда как Суифт говори с майка си и казва: "Така, ти ми се обади с този тон: "Хей, аз знам, че ти няма да реагираш добре на това, но има едно момче...".

звезди Тейлър Суифт любовен живот спортисти Травис Келси
