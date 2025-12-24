Ръсел Бранд е обвинен в още две сексуални престъпления

Комикът Ръсел Бранд е официално обвинен за още две сексуални престъпления - изнасилване и сексуално посегателство, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение на британската полиция.

Кралската прокуратура е повдигнала допълнителни обвинения срещу Ръсел след разследване, проведено от детективи на лондонската полиция, включително едно за изнасилване и едно за сексуално посегателство, съобщи сайтът TMZ.

Главният инспектор Тарик Фаруки от лондонската полиция, който ръководи разследването, заяви пред TMZ: „Жените, които са подали жалби, включително и тези, свързани с двете нови обвинения, продължават да получават подкрепа от специално обучени полицейски служители.“

„Разследването на лондонската полиция продължава и детективите призовават всички, засегнати от случая, както и всеки, който разполага с информация, да се обърнат към полицията“, добави Фаруки.

По повод новите обвинения 50-годишният Бранд трябва да се яви в Уестминстърския съд на 20 януари. Процесът по предишните обвинения ще започне в кралския съд на Саутуорк на 16 юни.

Към настоящия момент Ръсел Бранд е обвинен общо в 7 престъпления, свързани с 6 различни жени.

През април на Бранд бяха повдигнати пет обвинения, свързани с четири други жертви от женски пол. Две от обвиненията са за изнасилване, едно - за непристойно посегателство и две за сексуално насилие. В началото на май той бе пуснат под гаранция от лондонски съд, след като се яви, за да отговори на обвиненията от четирите жени.

Разнищването на случаите с Ръсел Бранд започна през 2023 година, когато британските медии „Канал 4“ и „Сънди таймс“ публикуваха твърдения на четирите жени, че са били сексуално насилени от актьора.

Смята се, че комикът, познат от филма „Секс, наркотици и Лас Вегас“ (2010 г.), е извършил предполагаемите престъпления, за които беше обвинен по-рано, между 1999 и 2005-а – едното в английския морски град Борнмът, а други три – в района на Уестминстър, в централната част на Лондон.

Известен със своите необуздани и провокативни стендъп изпълнения, Бранд е водил предавания по радиото и телевизията и е автор на мемоари, в които описва борбата си с наркотиците и алкохола. Той е участвал в няколко холивудски филма и беше за кратко женен за поп звездата Кейти Пери между 2010 и 2012 година, припомня Асошиейтед прес.

През последните години преди съдебния процес Бранд до голяма степен изчезма от мейнстрийм медиите, но си изгражда голяма онлайн аудитория с видеа, в които смесва теми за здравословен живот с конспиративни теории и заявява, че се е преместил да живее в САЩ. /БТА