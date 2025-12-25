Бруклин Бекъм блокира цялото си семейство в социалните мрежи

Семейство Бекъм се озоваха в свой собствен сценарий за „Кошмари преди Коледа“. Виктория и Дейвид явно нямат никакъв шанс да прекарат празниците с цялата си фамилия, след като най-големият им син, Бруклин, изгори всички мостове помежду им. Последният ход, с който фотографът затвърди разрива в отношенията с мама и татко беше отследването им в социалните мрежи точно преди Коледа.

Всичко започна, когато наблюдателни фенове забелязаха, че Виктория и Дейвид вече не са сред последователите на сина си в Instagram. Това създаде повод за ожесточена дискусия, в която голяма част от потребителите не разбираха как родители могат така лесно да загърбят детето си. Появиха се и критики към Виктория и Дейвид, както и хора, които твърдяха, че вече напълно разбират защо Бруклин е предпочел да прекара празниците със семейството на съпругата си Никола Пелц.

Всичко това предизвика реакция от най-малкия син на светската двойка, Круз Бекъм. Той сподели снимка от статия в Daily Mail, в която се твърди, че именно родителите му са спрели да следват батко му. Музикантът обаче категорично отрече тези твърдения, заявявайки че Бруклин е този, който е прекратил всякакви отношения със семейството.

„Не е вярно! Мама и татко никога не биха отследвали сина си... Нека да ви кажа фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз“, написа Круз.

Според Instagram, потребителите на платформата не получават известие, ако някой ги блокира и все още могат да виждат харесвания и коментари към публикации, споделени от човека, който ги е блокирал. Блокирането автоматично премахва всеки потребител от съответните списъци с последователи.

Източник: Tialoto.bg