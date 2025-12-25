Семейна киновечер – филмите, които да гледате по Коледа

Напрежението от опаковането на подаръци е отминало. Натоварените графици са останали за 2026 година, а приготовленията за Нова година вече са в историята. Паричката се е паднала на най-големия късметлия на Бъдни вечер, сармите вече ги няма, а тиквеникът все още ни навява спомени за прекрасната семейна вечер. И докато се опитваме да измислим какво сладко да си похапнем, в главата ни навлиза и друга дилема за разрешаване – какво да гледаме със семейството преди лягане?

Коледните семейни вечери са още по-приятни и уютни, когато се съберем цялата фамилия пред телевизора и пуснем филм, който всички сме гледали, но все така ни е интересен. Става въпрос за онези истории, които не остаряват, разсмиват всички възрасти и ни отделят от реалността поне за няколко часа. Идеални за семейно събиране по празниците, за приспиване на децата или пък просто за похапване на вкусен щолен или напукани сладки преди пристигането на Дядо Коледа.

В нашия списък ще откриете пет филма за Коледа, които ще ви отпуснат и пренесат в приказна страна. Класики, които никога не остаряват и можем да гледаме отново и отново.

1. „Сам вкъщи“

Разбира се, започваме с най-голямата коледна класика. „Сам вкъщи“ излиза през вече далечната 1990 година, но е все така обичан от всички поколения. Колкото и да негодуваме, че всяка година го излъчват, всеки път сядаме пред телевизора с нетърпение и гледаме в захлас как Кевин Макалистър се справя с мокрите бандити. А и нека си признаем – всеки от нас в детството си е искал да остане сам в голяма къща, да похапва пица на воля и да гледа забранени филми.

2. „Полярен експрес“

Магически и топъл, особено ако имате по-малки деца, които обичат истории за Дядо Коледа. В тази класика от 2004 година младо момче поема на магическо приключение в навечерието на Бъдни вечер, опитвайки се да стигне до Северния полюс с емблематичния Полярен експрес. По време на пътуването си то научава за важността на приятелството, смелостта и магическия дух на Коледа.

