Почина актрисата Вера Алентова изиграла Катерина в "Москва не вярва на сълзи"

Според Shot, причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност

25.12.2025 | 15:45 ч. 7
Почина актрисата Вера Алентова изиграла Катерина в "Москва не вярва на сълзи"

Руската актриса Вера Алентова почина на 84-годишна възраст. На 25 декември актрисата се е почувствала зле по време на прощаването с Анатолий Лобоцки, след което е била спешно хоспитализирана. Според Shot, причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност.

Алентова е родена през 1942 г. в Архангелска област. През 1961 г. тя заминава за Москва и постъпва в актьорския факултет на школата-студио "В. И. Немирович-Данченко“ към МХАТ СССР "М. Горки“. След завършването му Алентова е приета в трупата на Московския драматичен театър "А. С. Пушкин", а през 1965 г. дебютира в киното, играейки учителка във филма "Дни летные“.

Актрисата става известна благодарение на главната роля в филма "Москва не вярва на сълзи", който е отличен с "Оскар“, както и на ролите си във филмите "Утре беше война“, "Ширли-Мирли“, "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…...“ и много други.

Това се случи Dnes

Вера Алентова Москва не вярва на сълзи актриса
