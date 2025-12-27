Ботуши за зимата – 6 модела са хит този сезон

Тенденциите се променят всеки сезон – или всяка седмица, в зависимост от вашия TikTok – но някои основни стилове остават непроменени. Обличането за студено време винаги ще дава приоритет на топлината на първо място, а естетиката на второ, но ние успяхме да намерим баланс между двете. Що се отнася до най-добрите тенденции при ботушите този сезон, нашите любими стилове черпят вдъхновение от най-големите есенни тенденции с подчертан максималистичен подход. Носталгията по ранните времена, бохемският усет и старомодната практичност са на масата, с текстурирани покрития, драматични силуети и странни, готини детайли.

Готови ли сте да намерите следващия си любим чифт, с който да се носите този сезон? По-долу ще откриете шестте най-добри тенденции при зимните ботуши за 2025-26.

Ретро вдъхновение

Издръжливостта е в основата на този модел Челси с платформа, който включва овъглена подметка и сравнително скромен ток. В зависимост от стила, този силует създава и отличен контраст – докато тъмните, ефирни материи и текстурираните връхни дрехи са на мода през този празничен сезон, рязко практичните (но шикозни) обувки превръщат тези ефирни елементи в реалност.

Мека текстура

Велурените ботуши са на мода от началото на тази година, но най-модерната версия за тази зима включва по-меки цветови палитри (като самур, бежово и розово). Ще намерите този завършек във всякакви форми и размери, от боти до глезена до по-високи силуети. Очакваме тази тенденция да следва възраждането на бохемския шик до късна пролет.

