Най-добрите прически за 2025 година

2025 година е към своя край и вече всеки от нас започва да си прави равносметка за изминалите 12 месеца. Успяхме ли да постигнем всичките си цели, поставени през януари? Имаше ли ходове, които можехме да направим различно? Кои са грешките, които не искаме да повтаряме през 2026 година? С какво ще запомним 2025?

Всички тези въпроси изискват индивидуални отговори. Но има няколко универсални равносметки, които засягат всички ни, независимо от начина на живот, хобита, интереси и принадлежност.

Познахте! Говорим за модните тенденции на 2025 година. И по-конкретно за прическите, които бяха сред най-предпочитаните тази година.

Спокойно можем да кажем, че 2025 беше годината на себеизразяването. Започнахме все по-уверено да показваме личния си стил, предпочитания и интереси. Не се притеснявахме от мнението на другите, загърбихме скрупулите и поехме риска да излезем от зоната си на комфорт. Колкото и стилът ни да беше индивидуален, все пак имаше няколко тенденции в прическите, които ни обединяваха.

Ето кои бяха господстващите подстригвания през изминалата 2025 година.

Текстурирано пикси

Отличителни характеристики:

Пластове и накъсани краища: Създадени чрез подстригване на косата с различна дължина, придаващи разрошено и разнообразно усещане.

Обем и движение: Добавя обем на фина коса или раздвижва гъстата.

Универсално стилизиране: Може да се дефинира с продукт за елегантен вид или да се разроши за небрежно излъчване.

Текстурираното пикси е къса прическа, включваща пластове, накъсани краища и разрошена форма, добавяща обем и движение за модерен, дързък или непринуден вид. Идеална е за подчертаване на естествената текстура или създаване на дефиниция на права коса с продукти като вакса или спрей. Тя е универсална, подхожда на различни форми на лицето (добавя обем отгоре за кръгли лица) и се предлага във варианти като шаг или с къс бретон, предлагайки стилна, лесна за поддръжка алтернатива на класическите къси подстригвания.

Бикси (Хибрид между пикси и боб)

Отличителни характеристики:

Хибриден стил: Съчетава най-добрите характеристики на пикси и боб.

Дължина: По-дълга от традиционна пикси, но по-къса от боб, често стигаща до линията на челюстта или брадичката.

Текстура: Силно напластена и текстурирана за движение, изглеждаща умишлено разрошена или рошава.

Универсалност: Може да се адаптира към различни типове коса и форми на лицето.

