За Коледа: Курникова и Енрике показаха четирите си деца

През декември отново станаха родители

30.12.2025 | 05:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Анна Курникова и Енрике Иглесиас показаха новороденото си бебе в компанията на другите си 3 деца. По празниците бившата тенисистка и певецът споделиха в социалната мрежа Instagram кадър на наследниците си.

Виждаме как големите деца са се наредили около малкото бебе и го прегръщат. То спи, като е увито с раирано одеало в кафяво и бяло.

"Моите слънчица", написала е Анна към снимката.

Бебето се роди на 17-и декември, а родителите му съобщиха за появата му на 22-и декември. Те не издадоха какви са полът и името му.

звезди бебе деца Анна Курникова Енрике Иглесиас
