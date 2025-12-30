IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 29 декември - 4 януари

30.12.2025 | 02:00 ч. 0
Снимка: iStock/svetikd

Овен

В началото на седмицата разговорите може да се въртят все около сериозни теми като общото ви бъдеще, недостатъци в характерите и какви ли не оплаквания. През втората половина преживяванията ще са разнообразни и предразполагащи към романтични жестове. Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните.

Телец

омислете как бихте могли да доставите повече радост на половинката си. Не се увличайте в търсене на скъпи подаръци. Те няма да компенсират времето, през което не сте заедно с него/нея. Няма нищо по-приятно и желано от взаимността.

Близнаци

Ще сте доста ангажирани с покани за партита със стари приятели и доста по-рядко ще сте заедно с половинката си. Намерете начин да поговорите за ситуацията, обяснете му/й че може да разполага със свободното си време както намери за добре. Така ще разнообразите дните без никой да се почувства самотен и сърдит.

