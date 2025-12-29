Ким Кардашиян подари куче на всяко от децата си

Неправителствената организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) отправи остра критика към Ким Кардашиян, след като тя подари на всяко от четирите си деца собствено кученце за Коледа.

В изявление, споделено пред People в неделя, 28 декември, основателката на PETA Ингрид Нюкърк коментира коледните подаръци на Ким към децата ѝ - 12-годишната Норт, 10-годишния Сейнт, 7-годишната Чикаго и 6-годишния Псалм, които риалити звездата има от бившия си съпруг Кание Уест.

"Кученцата не са плюшени играчки и е адски срамно, че Ким е пропуснала шанса да бъде говорител за животните от приютите, а вместо това с право е подложена на критики в социалните мрежи", заяви Нюкърк.

Основателката на PETA призова също 45-годишната Ким и сестра ѝ Клои Кардашиян, която също е подарила куче на семейството си за Коледа, следващия път, когато решат да добавят нов домашен любимец, "да се обадят на PETA или на местен приют".

"Те могат поне да опитат да поправят ситуацията, като изпратят децата си да доброволстват в местен приют или финансират ден за осиновяване, или поне една кампания за кастрация, за да се помогне за овладяването на нарастващата криза с бездомните кученца", допълни Нюкърк.

Ким Кардашиян сподели поредица от Instagram Stories по Коледа, с които разкри, че семейството ѝ се е увеличило с четири малки кученца порода померан.

Под снимка, на която четирите кученца са заедно, Ким написа: "Всяко дете получи по едно кученце."

41-годишната Клои Кардашиян също публикува снимки в Instagram Stories на 25 декември, показвайки черно кученце лабрадор ретрийвър и разкривайки, че и нейното семейство е получило куче като коледен подарък.

През годините Ким и децата ѝ неведнъж са споделяли снимки на своите домашни любимци, включително и на гущерите си - сред които брадатият дракон на име Спийд. Семейството има и няколко други померана, включително две кучета, които се присъединяват към дома им още през 2019 г. Ким има и померан на име Суши. Като цяло фамилията Кардашиян-Дженър е отглеждала немалко домашни любимци през годините - кучета, котки, влечуги и дори коне. Най-малката сестра Кайли Дженър има множество кучета, а Кендъл Дженър притежава кон на име Аризона.