Христо Гаджев: Всички нови директори на МВР са партийно зависими от ПП-ДБ

Новите директори на областните подразделения на МВР са посочени или съгласувани от областните управители, които превзеха властта през задния вход и ПП-ДБ назначиха из цялата страна, и това е било част от указанията на срещата в Министерския съвет миналата седмица.

Това обяви във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев.

Както стана ясно от телевизионно участие на министъра на вътрешните работи Емил Дечев в неделя вечерта, той е сменил 23-ма от 28 директори на ОДМВР в страната, макар часове по-рано заместникът му Иван Анчев да обяви друго - само 6-7.

Днес стана ясно и за още двама нови директори - на ОДМВР-Перник и ОДМВР-Пловдив. Или общо 25 от 28.

"Някои вярват, че този човек ще проведе честни избори (или поне няма да ги проспи)", пише Гаджев в социалната мрежа и публикува снимка на спящия Дечев, която е публична и качена от него.

Публикацията на депутата от ГЕРБ-СДС продължава така: "Сменени са почти всички областни директори на МВР, независимо от техния професионализъм. Да, това е право на министъра.

Но се оказва, че новите директори са посочени или съгласувани от областните управители (които до един са партийци на ПП-ДБ) и това е било част от указанията на срещата в МС миналата седмица.

Т.е. всички нови директори на МВР са партийно зависими от ПП-ДБ. Какво ли им е обещавано и какви ангажименти са поели, при положение че първата работа на следващо редовно правителство е да ги смени.

Явно някой много се страхува от сриващия се резултат на ПП-ДБ на изборите.

Дали "нашето МВР" по онзи запис ще им помогне, предстои да видим.

П.С. снимката е публична и качена от човека на нея."