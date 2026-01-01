IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Знаменитостите, които изгубихме през 2025 година

От Даян Кийтън до Робърт Редфорд

01.01.2026 | 21:46 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Развлекателната индустрия загуби няколко забележителни фигури през 2025 година. 

Филмовият свят беше разтърсен от смъртта на режисьора на „Синьо кадифе“ и „Туин Пийкс“ Дейвид Линч, като почитта към визионерския режисьор продължи седмици наред. Двукратният носител на „Оскар“ Джийн Хекман беше намерен мъртъв със съпругата си в края на февруари в Санта Фе, Ню Мексико, докато звездата от „Клюкарката“ Мишел Трактенбърг почина в Ню Йорк. Вал Килмър напусна този свят на 1 април, а през есента изгубихме величия като Даян Кийтън и Робърт Редфорд. 

Музикалният свят осиротя, след като Ози Озбърн изгуби битката с множеството си здравословни проблеми през юли тази година. Ейс Фрели от Kiss почина през октомври, като същия месец легендата на соул и R&B музиката, Д'анджело, загуби битката с рака на панкреаса. 

Ето с кои звезди се сбогувахме през 2025 година

Дейвид Линч

Режисьорът и сценарист Дейвид Линч, който радикализира американското кино с мрачна, сюрреалистична визия във филми като „Синьо кадифе“ и „Мълхоланд Драйв“ и в сериала „Туин Пийкс“, почина на 15 януари. 

Мишел Трактенбърг

Мишел Трактенбърг, актрисата, най-известна с филмови и телевизионни роли, включително „Клюкарката“ и „Бъфи, убийцата на вампири“, почина на 26 февруари. Тя беше на 39 години.

Робърт Редфорд
