Вече е сигурно: Джо Джонас има ново гадже

С моделка е

06.01.2026 | 20:44 ч. 3
Снимка: Getty Images

Вече е официално потвърдено - Джо Джонас има ново гадже. 36-годишният певец се среща с моделката Татяна Габриела.

Слуховете за това се появиха още през ноември, когато двамата бяха забелязани заедно на разходка в Ню Йорк. На 2-и януари пък той хареса и коментира нейна публикация от Нова година в Instagram.

И веднага източник на "Us Weekly" потвърди, че звездите са двойка.

"Те започнаха да се виждат в края на лятото", коментира той.

Татяна Габриела е модел от Пуерто Рико. Смята се, че тя е малко под 30 г. Красавицата се е снимала в клип на Бед Бъни.

Още за двойката и кадри на Татяна - вижте в teenproblem.net

звезди Татяна Габриела Джо Джонас двойка връзка
