Стенли Тучи проговори за 21-годишната разлика със съпругата си

65-годишният Стенли Тучи не скри колко силно се възхищава на съпругата си, 45-годишната Фелисити Блънт, докато говореше за брака им и 21-годишната разлика във възрастта.

"Не бях сигурен, че някога отново ще се оженя", сподели Тучи в подкаста на Джена Буш Хейгър "Отворена книга" ("Open Book"). " Отворена книга" ("Open Book").

Актьорът преди това е женен за социалната работничка Катрин Спат от 1995 г. до смъртта ѝ от рак през 2009 година.

"Никога не съм мислил, че отново ще имам деца. А когато срещнах Фелисити, всичко някак си просто имаше смисъл, въпреки че има тази разлика от 21 години. И, разбира се, познавах семейството ѝ - или по-точно знаех, че сестра ѝ Емили Блънт е една от най-добрите ми приятелки. И просто си паснахме."

"Имахме много общо, въпреки че нямахме нищо общо"

Тучи продължи с топли думи за Фелисити и разказа, че двамата бързо са се сближили заради приликите помежду си, макар между тях да има и много различия.

"Имахме много общо, въпреки че нямахме нищо общо. И просто се получи. Но мисля, че тя промени живота ми в смисъл, че ми даде усещане за сигурност. Даде и на децата ми усещане за сигурност. И е забавна. Просто е забавно да си около нея", обясни актьорът.

Тучи допълни: "Тя е невероятно позитивна, а аз невинаги съм такъв. Умът ѝ е невероятен. Способността ѝ да приема информация - не само от книга, а от света - да я обработва и да я превръща в нещо друго, е просто изключителна. Тя е много готина."

Запознанството идва през Емили Блънт

Звездата от "Очи от рая" ("The Lovely Bones") се запознава с Фелисити чрез колежката си от "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") Емили Блънт на премиерата на филма през 2006 година.

След смъртта на съпругата си Тучи по-късно отново среща Фелисити на сватбата на Емили Блънт и Джон Красински през 2010 г., която се провежда в дома на Джордж Клуни край езерото Комо в Италия. Малко след това двамата започват връзка.

През 2023 г. Тучи разкри, че някога се е опитал да се раздели с Фелисити от страх, че заради разликата във възрастта "ще се чувства стар до края на живота си". За щастие на двамата раздялата не се получила, а през 2012 г. те се женят.

Двойката има две деца заедно - син, когото посрещат през 2015 г., и дъщеря, родена през 2018 г. Тучи е баща и на три деца от предишния си брак - 26-годишните близнаци Изабел и Николо и 24-годишната Камила.