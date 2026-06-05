Две жени спасяват родилка от наводнението в с. Тича, мъжете... гледат безучастно

След обилните дъждове вчера река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича и заля домове и дворове. Часове по-късно доброволци се втурнаха да помагат на пострадалите, а сред калта се открои една история - на доброволката от БЧК и Маргарита Остабашева и старши сержант Красимира Зайкова. Двете жени виждат бременна жена, паднала в тинята, хващат я на ръце и я спасяват, докато мъжете ги гледат отстранни. Историята разказва Иван Янев във Facebook групата "Бургас".

Ето какво още пише той:

Господа министри на войната и на здравеопазването, слушайте внимателно! Имате две изключителни жени в редиците си, които още утре трябва да наградите!

Всички обичат да говорят за "силния пол". Пълни глупости. Силният пол отдавна умря някъде между наколосаните якички, скъпите костюми и лъскавите пагони. Днес силният пол гази в калта, има безкрайно смело сърце и носи женски имена.

Наводнението в Тича. Кал, тиня, същински потоп. Едно момиче, бременно в четвъртия месец, пада лошо в калта. От удара започват болки. Онази режеща болка, от която всяка майка може да умре от страх на място за нероденото си дете. И какво мислите се случва? Десетки мъже наоколо просто гледат. Стоят и зяпат. Кой с бяла риза, кой с костюмче, кой накичен с униформа. Замръзнали. Гледат сеир в тинята. Никой не смее да мръдне, да не си изцапа ръчичките.

И тогава се намесват те. Две истински лъвици. Две жени, които скриха шапката на всички и показаха какво значи абсолютна доблест и човещина. Запомнете им имената, защото те са реалните герои на нашето време: Маргарита Остабашева - доброволец към БЧК, и Красимира Зайкова - старши сержант и старши санитарен инструктор в 61-ви батальон.

Те не чакат заповед отгоре. Не им пука за калта и мръсотията. Без да се замислят и за секунда, грабват бременното момиче на ръце - пред погледите на всичките тия безполезни "мъже" наоколо - и го понасят през тинята право към линейката. Две жени буквално нарамиха един нов живот на плещите си, докато мъжете просто мигаха на парцали.

Затова ви казвам пак, господа министри - намерете тези две велики жени и им дайте ордени! Наградете тези ваши достойни служителки! Защото днес, в калта на Тича, те не просто помогнаха на един човек. Те измиха срама на държавата и натриха носовете на цяла армия от зяпачи. Направете го, ако ви е останала изобщо някаква мъжка и управленска чест.