Как да създадем уютен дом с малко пари?

Избирайте мебели, които имат повече от едно предназначение

09.01.2026 | 00:18 ч. 2
Снимка: istock

В свят, в който „повече“ често означава по-натоварено, по-шумно и по-скъпо, все повече хора се обръщат към уютния минимализъм. Това е подход към дома и начина на живот, който съчетава простотата с усещането за топлина и комфорт. Вместо пространствата да изглеждат празни или студени, уютният минимализъм залага на внимателно подбрани елементи, които носят спокойствие, хармония и усещане за дом – без излишни вещи.

В основата си този стил не означава да живеем с нищо, а да живеем с онова, което наистина има значение. Резултатът е не само визуален ред, но и по-ясна мисъл и по-дълбока връзка с пространството, което обитаваме.

Какво представлява уютният минимализъм?

Уютният минимализъм обединява изчистените линии и подредеността на класическия минимализъм с меки, топли детайли. За разлика от строгите минималистични интериори, които понякога изглеждат бездушни, тук целта е домът да бъде приветлив и релаксиращ. Този стил се гради върху:

  • Топла, неутрална цветова палитра
  • Слоеве от различни текстури
  • Меко, приятно осветление
  • Малко на брой, но смислени декоративни елементи

Вместо да се запълва всяко свободно място, уютният минимализъм търси баланс и усещане за лекота.

Източник: Уютен минимализъм – как да създадем спокоен дом с малко пари
 

дом мебели за дома комфорт
