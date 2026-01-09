“Пухкава летяща чиния” в небето над София СНИМКИ

В небето над източните покрайнини на София се образува облак, наподобяващ летяща чиния.

За този тип атмосферни явления хората често казват, че са като дошли от чужда планета, но всъщност се наблюдава “лещовиден облак”, който в общия случай показва мощните течения на голяма височина.

Boriana Dumas, Facebook 1 / 3 / 3

Необходимо е и някакво орографско образувание като планина, с което ветровете да оформят облака по този специфичен начин.

Необичайното явление е заснето е синоптика на Нова тв Николай Василковски.