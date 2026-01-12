Излезе новата книга на Оля Ал-Ахмед "Цвете от куршуми"

Излезе новата книга на Оля Ал-Ахмед - поетичният сборник с избрана лирика "Цвете от куршуми". Тя ще бъде представена на 21 януари.

"Една дума може да бъде възприета по различен начин. Куршумите на корицата символизират несправедливостите за последните 13 години срещу мен. Тринадесет години творях и събирах. От тези куршуми все пак ще има едно алено цвете - надеждата, вярата в доброто", сподели авторът в "България сутрин".

В шестте глави тя дава 6 различни настроения.

"Всеки ще намери нещо за себе си. Има както любовна лирика, така и еротична, така и политическа. Вдъхновява ме пътят към мира, решаването на конфликтите. Има броня срещу куршумите - вярата в доброто. Трябва да вярваме, че накрая бронята ще сработи", допълни Ал-Ахмед за Bulgaria ON AIR.

Истинската поезия се ражда в болката, убедена е тя.

"И моята майка, поетесата , е написала най-силните си стихотворения точно в нейната болка. Тя зарови своята болка в пясъка. Аз реших да ги изровя от там и да поникне моето цвете, моята вяра. Поетесата Ваня Петкова присъства в книгата не като поет, а като художник. Затворих цикъла на моето семейство в тази книга", обясни тя.