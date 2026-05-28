Ан Хатауей разкри, че е била полусляпа

Ан Хатауей изненада с признание за здравето си. 43-годишната актриса разкри, че 10 години е била сляпа с едното око - лявото. Звездата водила ранна битка с катаракта.

Ан страдала от проблеми със зрението през 30-те си години. После тя претърпяла операция, за да възстанови своето зрение.

"Това, може би, е прекалено много информация. Бях полусляпа 10 години. Толкова много повлия на зрението ми, че общо взето бях легално сляпа с лявото око и накрая ми направиха операция. И не осъзнавах колко лошо беше станало, докато най-накрая не можех да видя целия спектър.", коментира Хатауей в подкаста "The New York Times' Popcast".

Актрисата се почувствала много по-добре след операцията и нарече чудо това, че отново може да вижда.

