IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Ан Хатауей разкри, че е била полусляпа

Имала проблем с лявото око

28.05.2026 | 02:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ан Хатауей изненада с признание за здравето си. 43-годишната актриса разкри, че 10 години е била сляпа с едното око - лявото. Звездата водила ранна битка с катаракта.  

Ан страдала от проблеми със зрението през 30-те си години. После тя претърпяла операция, за да възстанови своето зрение.

"Това, може би, е прекалено много информация. Бях полусляпа 10 години. Толкова много повлия на зрението ми, че общо взето бях легално сляпа с лявото око и накрая ми направиха операция. И не осъзнавах колко лошо беше станало, докато най-накрая не можех да видя целия спектър.", коментира Хатауей в подкаста "The New York Times' Popcast".

Актрисата се почувствала много по-добре след операцията и нарече чудо това, че отново може да вижда.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Ан Хатауей слепота зренеие здраве
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem