Новини

Често виждате 23:23? Ето какво означава това

Как се тълкува това ангелско число

13.01.2026 | 18:30 ч. 2
Снимка: istock

Когато поглеждате колко е часът, колко често сте попадали на съвпадението 23:23? Номер 23 на улица, пощенска кутия и т. н. Понякога виждаме едни и същи числа на различни места и това съвсем не е случайно. 

Днес обръщаме внимание на ангелското число 23. 

Какво е ангелско число?

Ангелските числа са поредици от числа, за които се смята, че носят специфично духовно значение. Вярва се, че те са послания, напътствия от ангелите, предоставящи прозрение и подкрепа в житейския път. Тези числа носят скрити значения. Ангелските числа често се разглеждат като знаци, че човек е на правилния път или че помощта и защитата са близо.

Какво е значението на ангелското число 23?

Ангелското число 23 е пропито с дълбока духовна символика и значение. Числото 2 е универсално свързано с баланс, хармония и взаимоотношения, символизирайки нуждата от сътрудничество и двойственост в духовния път.

В различни култури и системи от вярвания, числото 2 има важно значение. То означава единството на противоположностите, равновесието между светлината и тъмнината, ин и ян. Тази двойственост се разглежда като съществена за поддържането на хармония и стабилност в живота.

Числото 2 представлява партньорства, екипна работа и взаимна подкрепа във взаимоотношенията. 

Източник: Какво означава, ако виждате ангелското число 23:23?

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

поверия нумерология гадания
