Цончо Ганев: Нищо не се променя в страната, само заменят едни хора с други

Цончо Ганев, зам.-председателят на НС от "Възраждане", не е впечатлен от първите стъпки на кабинета "Радев".

"Нищо не се променя в страната, освен че заменят едни хора с други. Нито овладяха цените, нито реформират съдебната система. Радев каза: "Започваме да работим от днес за овладяване на цените и съдебна реформа". Приетите закони на първо четене бяха отложени с две седмици. Показваш абсолютна немощ. Трета седмица вече само назначения", заяви Ганев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му мерките на управляващите не овладяват цените и са "импотентни". Ганев ги определи като "хляб и зрелище".

Според него българските производители са рекетирани.

"Или ще доставяш на тези условия, или въобще няма да работиш с нас". Защо не приеха веднага да свалят цените с 10%, имат пълно мнозинство?! Не са подготвени за това, за което са изпратени от избирателите", подчерта Ганев.

Цончо Ганев коментира и заявките на Гълъб Донев.

"Финансовият министър каза "разяне на държавни служители, но ще започнем и ще завършим с кухите бройки". Донев каза, че ще отрежат заплатите, които се актуализират автоматично. Звучи прекрасно, хората мразят всички държавни служители и депутатите. Съгласен съм това да стане, въпросът е какъв ефект ще има за бюджета. Едни нищожни пари. Радев и министърът на финансите казаха, че ще взимаме нови кредити. Това е новият бюджет", заяви депутатът от "Възраждане".

Според него "не може да лъжеш хората, че ще правиш реформа, при положение че изключваш 80% от работещите в държавния сектор".

