Във Флоренция отмениха представление на балерина, близка до Путин

Русия обвини Украйна, че се меси в "културния суверенитет" на Италия, след като операта във Флоренция отмени представление с участието на балерина, тясно свързана с президента Владимир Путин.

Театро дел Маджо Музикале обяви в четвъртък, че "временно отменя" представление, планирано за този месец, в което трябваше да участва 46-годишната Светлана Захарова - прима балерина в Московския Большой театър и бивш депутат, подкрепящ Кремъл.

Тя трябваше да се изяви заедно със съпруга си, руско-белгийския цигулар Вадим Репин. Театърът посочи "продължаващите международни напрежения, които биха могли да застрашат успеха на представлението".

Италианските медии съобщиха, че украинското посолство в Италия е поискало това в писмо до театъра и до кмета на Флоренция Сара Фунаро.

Руското посолство отговори в петък, като заяви, че културната суверенност на Италия е ограничена от "престъпния терористичен режим на Зеленски".

Еудженио Джани, президент на регион Тоскана, заяви, че изявлението на руското посолство му напомня за "неясния подход на Правда", бившият официален вестник на Съветския съюз.

Говорител на Маджо Музикале заяви, че представлението, насрочено за 20 и 21 януари, е "отложено", а не отменено, но отказа да коментира повече.

Захарова, родена в украинския град Луцк, е била член на Държавната дума, долната камара на руския парламент, от 2007 до 2011 г. от прокремълската партия "Единна Русия". Тя се присъедини към десетки други руски проправителствени културни фигури, за да подкрепи руската анексия на Крим през 2014 г. Тя е и член на президентския съвет за култура и изкуство.

Захарова не е първата руска културна фигура, която е изправена пред отмяна на ангажименти в Италия, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

През юли концерт, който трябваше да бъде дирижиран от Валерий Гергиев в Реджия ди Казерта близо до Неапол, беше отменен, след като петиция събра 16 000 подписа. 72-годишният Гергиев, генерален и артистичен директор на Мариинския театър в Санкт Петербург и на Большой театър в Москва, отдавна се счита за културен посланик на Русия.

През ноември Филхармонията във Верона замени руския оперен бас Илдар Абдразаков, който агитираше за Путин на изборите през 2014 г., в постановката на "Дон Жуан" на Моцарт, която ще бъде представена в неделя.

Андреа Естеро, редактор на италианското оперно списание Classic Voice, заяви, че италианците са били по-отворени от другите западни страни към ангажирането на прокремълски артисти, отчасти поради дългогодишната традиция на културен обмен. Той каза, че италианските агенти са продължили да промотират руски артисти въпреки войната в Украйна.

Естеро добави, че мецосопраното Василиса Бержанская може да бъде подложена на проверка за участията си в Торино, Парма и Палермо. Тя е свързана романтично с Михаил Симонян, цигулар и диригент, който е свирил за войници в контролираната от Русия територия в източна Украйна. През август той беше назначен за заместник-министър на културата на Новосибирска област.

Украинското посолство заяви, че отстраняването на Захарова е "пример за истинска европейска солидарност".

Захарова трябва да танцува в Parco della Musica в Рим през март. Залата не потвърди дали събитието ще се състои.