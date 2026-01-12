IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Най-стилните звездни двойки на наградите „Златен глобус“

Мила Кунис и Аштън Къчър се завърнаха на червения килим след няколко години отсъствие

12.01.2026 | 21:38 ч. 8
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Наградите „Златен глобус“ 2026 бяха раздадени в неделя, като много от звездите на церемонията дойдоха със своите също толкова стилни партньори до себе си.

Може ли появата ти на червения килим да е по-бляскава от това да имаш до себе си още една красива, стилна личност, която пък е и твоя половинка?

Вижте кои бяха най-елегантните двойки знаменитости, които дадоха някои наистина шикозни уроци по „обличане за двойки“ за специално събитие.

Ето кои бяха дуетите, които ни омаяха най-силно на наградите, предвестник на Оскарите.

Ник Джонас и Приянка Чопра Джонас

Певецът Ник Джонас и актрисата Приянка Чопра Джонас не са непознати на блясъка на червения килим и в неделя показаха най-доброто от себе си.

Чопра Джонас сияеше в красива тъмносина многоетажна рокля с диамантено колие, блестящо от деколтето ѝ, докато съпругът ѝ, поп звездата, носеше смокинг с леки райета. Не е чудно, че всички камери бяха насочени към тях. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Златен глобус
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem