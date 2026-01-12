Най-стилните звездни двойки на наградите „Златен глобус“

Наградите „Златен глобус“ 2026 бяха раздадени в неделя, като много от звездите на церемонията дойдоха със своите също толкова стилни партньори до себе си.

Може ли появата ти на червения килим да е по-бляскава от това да имаш до себе си още една красива, стилна личност, която пък е и твоя половинка?

Вижте кои бяха най-елегантните двойки знаменитости, които дадоха някои наистина шикозни уроци по „обличане за двойки“ за специално събитие.

Ето кои бяха дуетите, които ни омаяха най-силно на наградите, предвестник на Оскарите.

Ник Джонас и Приянка Чопра Джонас

Певецът Ник Джонас и актрисата Приянка Чопра Джонас не са непознати на блясъка на червения килим и в неделя показаха най-доброто от себе си.

Чопра Джонас сияеше в красива тъмносина многоетажна рокля с диамантено колие, блестящо от деколтето ѝ, докато съпругът ѝ, поп звездата, носеше смокинг с леки райета. Не е чудно, че всички камери бяха насочени към тях.

