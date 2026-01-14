Модните тенденции, които превземат новата година

2026 година дойде и веднага забелязахме колко нови тенденции превземат света на модата. С какви дрехи и тоалети ще бъдете най-стилни и елегантни до края на тази година? Вижте кои са абсолютните хитове, според британския "Cosmopolitan".

Електриково синьо

Ако има един цвят, който ще властва през цялата 2026 г. и ще е най-модерен, това е електриковото синьо. Това е смел, изпъкващ и веднага забелязващ се цвят. Никога не е скучен, винаги се завръща като част от най-хитовите модни тенденции. С тоалети в този нюанс изглеждате уверени, могъщи. Хит са рокли в електриково синьо, костюми, палата и блейзъри в този цвят, топове, поли и туники в това смело синьо.

Яке за военен марш

Една изключително интересна тенденция. Още в края на 2025 г. стана ясно, че военните якета отново са на мода, а специално през 2026 г. - не кои да е, а типът якета, които войниците носят за марш. Такива с плетени пискюли, ресни, със структурирани рамена, подплънки, къси якета, като част от костюм, но не е прекалено елегантни. Същите якета, които носят войниците от "Лешникотрошачката". С тях веднага привличате вниманието.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net