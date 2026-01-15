IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джей Ло се радва, че децата ѝ скоро ще напуснат гнездото

Тя има близнаци

15.01.2026 | 23:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес се радва на това, че децата ѝ растат и отиват в колеж. 56-годишната актриса и певица има 17-годишни близнаци Макс и Ема от бившия си съпруг Марк Антъни. Тя се гордее с това да ги гледа как цъфтят като млади възрастни и знае, че са готови да си проправят собствен път в света.

"Чувстват се наистина добре за това. Аз си казвам, че не мога да повярвам, че стигнахме до тук, знаете, само ние тримата. Знаете, беше пътешествие и за трима ни през този живот, защото аз съм самотна майка, откакто те бяха на 3 г. Хората идваха и си отиваха от живота ми, но наистина бяхме само ние тримата. И да видя как те някак цъфтят сега, и младите възрастни, в които се превръщат, те са толкова готови за живота си.", посочи звездата пред "Entertainment Tonight".

звезди Дженифър Лопес деца близнаци университет
