IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

На 83 години почина принцеса Ирина Гръцка, леля на крал Фелипе VI

Тя е по-малката сестра на кралица София

15.01.2026 | 19:27 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Ирина Гръцка, по-малката сестра на кралица София и леля на крал Фелипе, почина днес 15 януари, в Мадрид на 83-годишна възраст, съобщава испанското издание Hola. Кралското семейство публикува  изявление, в което съобщава тъжната новина.

"Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица Доня София със съжаление съобщават за кончината на Нейно Кралско Височество принцеса Ирена Гръцка в 11:40 часа днес в двореца Сарсуела в Мадрид", се казва в официалното изявление от двореца.

Тази седмица, предвид сериозността на състоянието на принцеса Ирина, Доня София отложи всичките си ангажименти, за да остане до нея. Дъщерята на крал Павел и кралица Фредерика беше преживяла влошаване на здравето си през последните години и от години живееше с когнитивно влошаване.

Дискретна, духовна и дълбоко отдадена на любимите си хора, принцеса Ирина беше много повече от принцеса. Тя беше тиха светлина, винаги близо до семейството си. Не беше конвенционален представител на кралското семейство. 

Приживе Ирина Гръцка не се омъжи и не е имала деца, но е била особено близка със своите братя и сестри - доня София и покойния крал Константин, че стана втора майка на своите испански племенници и племеннички, които я наричаха леля Пеку заради отличителната ѝ личност.

След като пътува по света с майка си, кралица Фредерика, принцеса Ирина, против всички очаквания, намери своя дом в Мадрид, до любимата си и неразделна сестра, нейната лоялна подкрепа и доверен довереник, с която споделяше всичко. Тя живееше живот далеч от лукс, много дискретен и отдаден на благотворителни каузи. Тя беше страстна по отношение на индуистката култура, духовността, уфологията, археологията и музиката и дори стана концертна пианистка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

принцеса Ирина Гръцка Испания крал Фелипе VI кралско семейство доня София
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem