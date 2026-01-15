На 83 години почина принцеса Ирина Гръцка, леля на крал Фелипе VI

Ирина Гръцка, по-малката сестра на кралица София и леля на крал Фелипе, почина днес 15 януари, в Мадрид на 83-годишна възраст, съобщава испанското издание Hola. Кралското семейство публикува изявление, в което съобщава тъжната новина.

"Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица Доня София със съжаление съобщават за кончината на Нейно Кралско Височество принцеса Ирена Гръцка в 11:40 часа днес в двореца Сарсуела в Мадрид", се казва в официалното изявление от двореца.

Тази седмица, предвид сериозността на състоянието на принцеса Ирина, Доня София отложи всичките си ангажименти, за да остане до нея. Дъщерята на крал Павел и кралица Фредерика беше преживяла влошаване на здравето си през последните години и от години живееше с когнитивно влошаване.

Дискретна, духовна и дълбоко отдадена на любимите си хора, принцеса Ирина беше много повече от принцеса. Тя беше тиха светлина, винаги близо до семейството си. Не беше конвенционален представител на кралското семейство.

Приживе Ирина Гръцка не се омъжи и не е имала деца, но е била особено близка със своите братя и сестри - доня София и покойния крал Константин, че стана втора майка на своите испански племенници и племеннички, които я наричаха леля Пеку заради отличителната ѝ личност.

След като пътува по света с майка си, кралица Фредерика, принцеса Ирина, против всички очаквания, намери своя дом в Мадрид, до любимата си и неразделна сестра, нейната лоялна подкрепа и доверен довереник, с която споделяше всичко. Тя живееше живот далеч от лукс, много дискретен и отдаден на благотворителни каузи. Тя беше страстна по отношение на индуистката култура, духовността, уфологията, археологията и музиката и дори стана концертна пианистка.