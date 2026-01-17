Ароматни супи за силен имунитет

Правилно подбраните съставки могат да подпомогнат защитните сили на организма, да осигурят важни витамини и минерали и да помогнат за по-бързото възстановяване. Ето три супи, вдъхновени от традиционната и съвременната кухня, които са истинска храна за имунитета. Кои са те?

Пилешка супа с кореноплодни зеленчуци

Пилешката супа отдавна е известна като „лекарство в чиния“. Тя е лесно смилаема, хидратира организма и доставя ценни аминокиселини. Добавянето на моркови, целина, пащърнак и лук я превръща в истинска витаминна бомба.

Кореноплодните зеленчуци са богати на антиоксиданти и фибри, които подпомагат храносмилането и имунната защита.

Чесънът и черният пипер допълнително засилват противовъзпалителния ефект. Тази супа е подходяща както при първи симптоми на настинка, така и като превантивна мярка в натоварено ежедневие.

Рецепти за пилешка супа:

