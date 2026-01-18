Обявена за мъртва 103-годишна жена оживя в деня на погребението си

В Индия роднини са се подготвяли за кремацията на своя близка, когато тя неочаквано се е "съживила". Това се е случило в щата Махаращра. След като 103-годишната Гангабай Сакхаре била обявена за мъртва, започнала подготовка за погребението ѝ, предаде bTV.

Според традицията - тя била облечена в ново бяло сари, ноздрите ѝ бяли пълни с памук, а крайниците ѝ били превързани. На церемонията обаче племенникът на „починалата“ забелязал, че тя започва да движи пръстите на краката си. Когато памукът бил премахнат, столетницата „се върнала към живота" и и поела дълбоко въздух.

Така скръбта за близките ѝ се превръща в празненство. А всички си спомнили, че денят на „смъртта“ на Гангабай Сакхаре, съвпадал с рождения ѝ ден. „В един миг скръбта се превърнала в триумф. Катафалката била върната обратно, а погребалната палатка бързо била демонтирана“, коментира NDTV.

Сега съседите наричат възрасната жена „живо чудо“, хора от околните села се стичат към дома ѝ, за да видят я видят.