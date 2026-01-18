IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В планините тихо и слънчево, но студено и опасно

Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила

18.01.2026 | 10:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Времето в планините е слънчево, тихо, но студено, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК.

В Стара планина духа умерен вятър. Подходящо е за туризъм, но любителите на планината трябва да са добре екипирани и да имат топли течности и сладка храна, допълниха от спасителната служба и напомниха да се спазва маркировката, за да се избегнат инциденти.

Жълт код за студено време е обявен за днес в цялата страна. Минималните температури ще бъдат от минус 14  до минус 9 градуса, а максималните също ще са отрицателни. 

Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила в периода 18–19 януари. Комбинацията от силен студ, вятър и ограничена видимост значително увеличава риска от измръзвания и инциденти. Температурата зареди вятъра ще се усеща и като минус 35 / 40 градуса по Целзий. 

