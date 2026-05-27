Лятна жега днес, малко дъжд в планините

Днес времето ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури - между 29° и 34°, по Черноморието - между 25° и 28°, за София – около 29°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 12°.

Топло и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода по Северното Черноморие е 16°-19°, по Южното: 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.