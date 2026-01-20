IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 10

Стана ясно как Кейт Мидълтън е прекарала своя рожден ден

Не е имало голямо парти

20.01.2026 | 05:30 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън отпразнува своя 44-и рожден ден на 9-и януари. И сега разбираме повече относно това как е преминал личния ѝ празник. Казва се, че тя е искала да бъде далеч от кралския дворец.

Принцесата на Уелс е била забелязана на интимен обяд със сестра си Пипа Мидълтън и майка си Карол Мидълтън. Тя се насладила на скромно празненство, а не на бляскаво парти.

"Тя беше напълно спокойна - топла, чаровна и сияйна. Със семейството си тя може да се смее, да релаксира и просто да бъде себе си. Това е по-трудно да се направи с някои от кралските роднини", коментира източник на "Shutter Scoop".

Друг източник обяснява следното: "Семейството и да е заобиколена от обикновеното - там тя наистина релаксира.".

Още за празника четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кейт Мидълтън рожден ден семейство
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem