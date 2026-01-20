Като за добро утро: Жена се събуди с 2.5-метров питон върху себе си

В средата на нощта Рейчъл Блур се размърдала в леглото и изведнъж усетила тежест, свита върху гърдите ѝ. Полузаспала, тя протегнала ръка към кучето си – само че вместо козина напипала нещо гладко… и плъзгащо се. Блур инстинктивно се сгушила още повече под завивките и ги издърпала до шията си. Партньорът ѝ включил нощната лампа - и тогава страховете на двойката от Бризбейн се оказали напълно основателни.

"Той каза: "О, скъпа. Не мърдай. Има някакъв 2.5-метров питон върху теб", разказва Блур пред BBC.

Първите ѝ думи били псувни. Вторите - кратка, ясна заповед: кучетата да бъдат изведени веднага.

"Помислих си веднага, че ако далматинецът ми осъзнае, че в леглото има змия… ще стане пълен хаос", разказва тя.

След като кучетата били изкарани и затворени извън стаята, а съпругът ѝ искрено желаел да е при тях, Рейчъл Блур започнала внимателно да се измъква, милиметър по милиметър.

"Опитвах се просто да се изсукам изпод завивките… и в главата ми се въртеше: "Това наистина ли се случва? Толкова е абсурдно", продължава разказа си жената.

Тя предполага, че килимовият питон, който е неотровна змия, се е промушил през щорите на прозореца и се е озовал направо върху леглото. И когато най-накрая се освободила, тя започнала почти небрежно да го насочва обратно по пътя, по който е влязъл.

"Беше толкова голям, че дори да беше свит върху мен, част от опашката му пак си стоеше отвън, през щората. Хванах го и дори тогава не изглеждаше кой знае колко изплашен. По-скоро просто леко се поклащаше в ръката ми", споделя Рейчъл.

Съпругът ѝ обаче не бил толкова спокоен. Самата Блур почти не се стреснала - тя е израснала в по-широк имот извън града, където срещите със змии не били нещо необичайно.

"Мисля, че ако ти си спокойна, и те са спокойни", казва тя.

И все пак, ако вместо змия това било жаба ага, един от най-вредните и, по думите ѝ, най-грозните вредители в страната, реакцията ѝ щяла да е съвсем друга: "Не мога да ги понасям - направо ми се повдига. Та ако беше жаба ага, щеше да ме изплаши."

В крайна сметка и хората, и животните са се разминали невредими.

А килимовите питони са познати като удушвачи и са често срещани по крайбрежието на Австралия, но обикновено се хранят с дребни животни и птици.