Майката на A$AP Rocky искала Риана за снаха

A$AP Rocky призна, че майка му го е подтикнала да започне романтични отношения с Риана. 37-годишният рапър и 37-годишната певица са заедно от 2020 г. Те имат 3 деца - син RZA, който се роди през май 2022 г., син Риот Роуз, който се роди през август 2023 г. и дъщеря Роки, която се роди през септември 2025 г. Двамата се запознават още през 2012 г. и стават добри приятели, но чак 8 години по-късно започват романтична връзка.

Сега певецът разкри, че майка му го е окуражила да скъса с приятелката си и да преследва любовни отношения с Риана.

"Майка ми казваше неща като: "Знам, че харесваш това момиче, с което си сега, но аз искам да си с Рири". Аз казвах: "Майко, защо продължаваш да казваш това. Да, това момиче дори не ме иска по този начин. Ок сме, мамо. Тя ми е просто приятелка. Успокой се.". Тя отвръща: "Казвам ти, тя е истинската". И майките знаят най-добре. Благодарен съм, че тя дойде в живота ми по онова време, защото не мисля, че някога преди това съм бил готов за такова неща. Знаете. Не мисля, че и тя беше", коментира A$AP Rocky в "NYT Podcast".

Още за отношенията четете в teenproblem.net