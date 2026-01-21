Сезонът на Водолей e тук - животът става по-добър за 4 зодии

Всичко става много по-добро за четири зодиакални знака през сезона на Водолей, който започна на 19 януари и носи изобилие от нова енергия, която променя нещата до 18 февруари.

Тези астрологични знаци се възползват от оптимизма и изобилието, свързани със сезона на Водолей, което им помага да са много по-самоуверени, тъй като Меркурий и Марс също влизат в този знак съответно на 20 и 23 януари. Този зодиакален сезон е само началото на пробуждане за тези знаци, защото тези предстоящи планетарни промени им напомнят, че имат потенциала да постигнат всичко, стига да останат здраво стъпили на земята и фокусирани.

Докато сезонът на Козирог ни научи на управлението на отговорностите ни, сезонът на Водолей е времето, когато посягаме към звездите. Но има нещо важно за сезона на Водолей тази година, което се фокусира върху подкрепата, която имаме от приятели, семейство и дори колеги. През следващите няколко седмици ще бъдем подтикнати да помагаме и да се представяме за другите, особено ако сме се съсредоточили основно върху собственото си саморазвитие по време на сезона на Козирог.

Ключови моменти: Сезонът на Водолей 2026 носи бунтарска енергия, групов фокус и ключови планетарни промени.

Основни събития: Нептун навлиза в Овен, Сатурн в Овен, затъмнения по оста Водолей-Лъв.

Когато Слънцето се премести във фиксирания въздушен знак Водолей, съуправляван от електрифициращия Уран и Сатурн, който е отговорен за задачите, не можете да не забележите промяна. След месец, ръководен от прагматичния, традиционалистичен Козирог, сезонът на Водолея носи прилив на бунтовна енергия, желание да се противопоставим на конвенциите и стремеж да дадем приоритет на платоничните си връзки, хуманитарните усилия и груповите дейности.

Кога е сезонът на Водолея?

Всяка година Слънцето е в знака на Водолей между 19-20 януари до 18-19 февруари.

Какво да очаквате през сезона на Водолея през 2026 г.

Въпреки че можете да разчитате, че Слънцето ще прекарва един месец във Водолей годишно, планетарните промени се променят от година на година и през 2026 г. има множество диви небесни събития. Няколко ключови неща, които трябва да знаете:

На 26 януари Нептун, планетата на мечтите, духовността и илюзията, ще напусне Риби, знак, в който е прекарал по-голямата част от времето си от 2011 г. насам, и ще влезе в Овен, индивидуалистичния кардинален огнен знак и първия знак на зодиака. Това навлизане ще въведе изцяло нова ера за това как мечтаем, как си представяме и преследваме целите си, а с Овен начело очаквайте да се чувствате разгорещени да проправяте пътеки и да поемате инициативата по напорист, дори агресивен начин, когато става въпрос за превръщането на най-възвишените ви видения в реалност.

Сатурн, планетата на границите, ограниченията и ангажираността, също каца в Овен на 13 февруари, давайки начало на двугодишен цикъл, който ще ви подтикне да се постараете, за да превърнете най-страстните си стремежи в реалност.

Единственото пълнолуние за сезона на Водолея настъпва на 1 февруари в Лъв, огненият знак, който се намира срещу знака на Водолея, хвърляйки светлина върху конфликта между това да се покажеш (Лъв) и да правиш това, което е най-добро за по-голямото благо (Водолей).

И точно преди Слънцето да влезе в Риби, на 17 февруари, ще посрещнем първото затъмнение за 2026 г., което е и първото от нова серия затъмнения във Водолей и Лъв. Това слънчево затъмнение и новолуние във Водолей ви канят да оспорите статуквото, да внедрите иновации и да трансформирате всяка част от живота си, която е под контрола на Водолея. Това мощно лунно събитие задава тон за следващите шест месеца, така че се подгответе за огромни промени, които биха могли да се появят неочаквано – особено ако имате важни лични позиции във фиксирани знаци (Телец, Лъв, Скорпион и Водолей).

А ето и за кои 4 зодии животът ще стане много по-добър по време на сезона на Водолей:

Водолей

Водолей, всичко става много по-добро за вас през вашия астрологически сезон, когато си възвръщате искрата. Вие влизате в светлината на прожекторите, без да се съмнявате в себе си. Сега, когато Слънцето е във вашия знак, нещата се променят и се чувствате по-контролирани. Кариерата ви процъфтява и връзките ви са по-силни.

Сезонът на Козирог беше период на размисъл и проучване. Сега, след като сте придобили известно разбиране, тази епоха ви подготвя за това, което Юпитер в Лъв ще донесе през следващите няколко месеца. С множеството планети във вашия знак този месец, небето е границата. Продължавайте напред и се борете за мечтите си и се съсредоточете върху устойчивостта. С навлизането на Марс във вашия знак, вие сте по-подготвени да работите по-усилено за това, което искате да постигнете.

През вашия сезон са възможни помирения във вашите приятелски кръгове. Любовта е силен катализатор през това време, тъй като Венера и Плутон се срещат във вашия знак. Любовта и признателността за подкрепата, която получавате, и проявата към себе си ще ви помогнат да се стремите към съвършенство през следващите няколко седмици.

