Меган Трейнър стана майка за трети път СНИМКИ

Меган Трейнър вече е майка на три деца. 33-годишната изпълнителка на "Still Don't Care" обяви в публикация в Instagram във вторник, че на 18 януари 2026 г. тя и съпругът ѝ Дарил Сабара са посрещнали момиченце чрез сурогатна майка.

"Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-сетне се появи на бял свят благодарение на нашата невероятна, сурогатна майка, която е супергероиня . Безкрайно сме благодарни на всички лекари, медицински сестри и екипи, които направиха тази мечта възможна", започва Меган в текста към публикацията си. Тя продължава: "Имахме безброй разговори с лекарите си по време на този път и това беше най-безопасният начин да продължим да разширяваме семейството си. Обичаме това скъпо момиченце до Луната и обратно."

Трейнър, която вече има двама синове - 4-годишния Райли и 2-годишния Бари - добавя, че "семейството ѝ е се намира на Луната, заради любовта си към това скъпо момиченце".

Меган Трейнър разочарована от критиките за отслабването ѝ

Меган Трейнър разкри как е отслабнала

Певицата Меган Трейнър със секси коледен костюм Свързани статии

"Райли и Бари са толкова развълнувани - те дори избраха второто ѝ име. Сега ще се отдадем на време със семейството. Обичам ви всички", казва тя.

Певицата винаги е искала голямо семейство, пише АВС News. През 2021 г., след раждането на първия си син Райли, тя каза пред People, че е готова за още три деца. През ноември 2025 г., в разговор с KIIS FM, тя разкри, че и двете ѝ момчета са родени със секцио. Тя добави, че е започнала фитнес пътя си, след като по време на бременността ѝ е поставена диагноза гестационен диабет.

"Започнах фитнес пътя си, откакто се оправих. Всичко тръгна от бременността - имах гестационен диабет. И си казах: "О, трябва да науча за здравето и фитнеса." Искам да обикалям на турнета завинаги, затова трябва да съм в най-силната си форма. Ако искам да вдигам децата си от креватчето им, без да си съсипя кръста, също", каза тя.