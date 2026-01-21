Актьори подготвят първия театрален куиз

Само часове преди началото си първият национален театрален куиз вече предизвиква сериозен интерес сред актьори, студенти и почитатели на сценичното изкуство.

Инициативата е дело на актьорите Юлиан Петров и Александър Хаджиангелов, които са и водещи на събитието.

"Подготвили сме го така, че да е максимално разнообразно. Има четири различни кръга - три от тях са с въпроси с четири възможни отговора, от които трябва да се избере верният. Четвъртият е т.нар. майсторски кръг с пет въпроса със свободен отговор, който носи най-много точки", поясни Петров пред "България сутрин".

Хаджиангелов сподели, че куизът е фокусиран изцяло върху българския театър.

"Имаме кръг за историята на българския театър, както и за по-съвременния период - последните 25-30 години. Въпросите са вдъхновени от неща, които самите ние сме гледали, чели или откривали случайно и сме решили, че си заслужават да бъдат припомнени", посочи актьорът пред Bulgaria ON AIR.

Петров допълни, че един от кръговете е изцяло визуален и аудио - с разпознаване на актьори по стари снимки, откъси от култови спектакли и дори популярни песни, свързани с театрални постановки.

Целта е не просто проверка на знания, а съхраняване и предаване на театралната памет.

И двамата актьори са категорични, че куизът не е изпит, а покана за споделено преживяване.

Те признават, че много хора се притесняват да участват, особено ако са свързани професионално с театъра, но подчертават, че идеята не е да се изтъква незнанието, а да се учи и разговаря за театър в приятелска среда.