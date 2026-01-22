IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подпалиха статуята на Кристиано Роналдо в Мадейра

Изършителят е задържан, неизвестни са мотивите му

22.01.2026 | 06:45 ч. 9
Неидентифициран мъж е подпалил статуя на петкратния носител на „Златната топка" и капитан на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо, която се намира в град Фуншал на остров Мадейра, родното му място, съобщи вестник „Correio da Manha".

Инцидентът е станал близо до музея на Роналдо. Мъжът е публикувал видеоклип във фейсбук, на който залива статуята със запалима течност и я подпалва. Полицията разследва извършителя.

40-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена за националния си отбор, печелил е европейското първенство, Шампионската лига и световното клубно първенство.

