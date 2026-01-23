Парис Хилтън се показа с порасналите си деца на събитие

Парис Хилтън умили почитателите си с една от последните си появи. 44-годишната богата наследница присъства на премиерата на документалния филм, който разказва историята ѝ - "Infinite Icon: A Visual Memoir" в Лос Анджелис преди дни. Освен с ефектната си визия, звездата направи впечатление и с това, че бе в компанията на децата си.

Парис беше като истинска принцеса - с дълга рокля в светлорозово, която е с дълбоко деколте, дълги широки ръкави и цепка. Русата коса на богатата наследница беше вдигната на кок.

В тон бяха нейните деца. Синът ѝ Феникс и дъщеря ѝ Лондон бяха облечени с еднакви спортни якета в цикламено и бяло. Те носиха слънчеви очила, а момиченцето имаше и цикламена панделка в косата.

