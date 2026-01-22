Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Уникален!

Светът на модата загуби един от най-големите дизайнери - Валентино Гаравани, известен на света само с малкото си име.

Валентино достигна върховете на висшата мода, създаде бизнес империя и въведе нов цвят в света на модата - "червеното на Валентино".

Модният журналист и телевизионен продуцент Мариана Аршева е имала възможността и честа лично да се срещне с Валентино и да разговаря с дизайнера.

"Имах предаване и няколко пъти ходихме в Париж на изложения. Виждаме ги в далечината тези имена, но нямаш достъп до тези хора. Журналистка от водеща медия ми каза в Париж, че трябва да се представя коя съм", започна разказа си Аршева в "България сутрин".

"Направих мои презентации с интервюта и ги изпратих в Париж на Асоциацията на журналистите. Отговориха ми, че трябва да отида на Седмицата на модата. Отидох и за мой късмет влезе директорът на френския Fashion канал Мишел Адам. Той е полски евреин и когато колегата започна да говори на полски, паднаха всички прегради. Адам каза, че сме уникални и лично той звънна на Валентино, за да ни презентира", продължи гостът на Bulgaria ON AIR.

След това Мариана Аршева получава над 25 покани от модните къщи за техните ревюта.

Любопитен момент е, че на едно от модните дефилета всички медии я разпитват за завръщането на Симеон Сакскобурггоски в България и поемането на премиерския пост.

Впечатленията на Аршева от срещата с Валентино: "Страхотно спокойствие, уникален! Посрещна ме сме все едно сме приятели и сме се виждали години наред. Моят мъж снимаше, водех и моя син с една осветителна лампа, той носеше касетите".

"Стилът е твоята визия, но и послание към останалите. Светът загуби едно от световните имена в модата. Има 70 нюанса червеното, но той намери точния цвят и остава в модата", подчерта Аршева.